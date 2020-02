Recorde de federadas: mais de 11 mil praticam futebol e futsal em Portugal

Está batido o recorde de jogadoras federadas de futebol e futsal em Portugal: Pela primeira vez, a fasquia ultrapassou as onze mil praticantes. Em termos totais, são precisamente 11.038 as jogadoras inscritas a 19 de fevereiro de 2020: 6652 em futebol e 4386 em futsal.





O novo número de federadas representa um crescimento na ordem dos 15,1 por cento em relação a período homólogo de 2019. Significa, também, uma subida na ordem de 10,4 por cento em apenas dois meses, já que a 10 de dezembro de 2019 estavam registadas na FPF 10.000 jogadoras, e quase duplicou comparando com o referido período de 2011."É importante destacar o compromisso sério de clubes, associações e Federação Portuguesa de Futebol no crescimento da prática feminina, aumentando a oferta de competições e oportunidades para as meninas e mulheres que querem jogar futebol ou futsal", afirmou Pedro Dias, diretor da Federação Portuguesa de Futebol.11.038 - 6652 em futebol (60,3%) e 4386 em futsal (39,7%)7610 - Jovens (69% do número total)3428 - Séniores (31% do número total)19 de fevereiro de 2020: 11.03819 de fevereiro de 2019: 9.58719 de fevereiro de 2018: 8.61319 de fevereiro de 2017: 8.30819 de fevereiro de 2016: 7.09419 de fevereiro de 2015: 6.51019 de fevereiro de 2014: 6.58319 de fevereirode 2013: 6.25419 de fevereiro de 2012: 6.04019 de fevereiro de 2011: 6.012