Regina Pereira promete “muita crença”

Regina Pereira esteve presente na final do Jamor na época passada, perdendo o jogo para o Sporting e a oportunidade de erguer o troféu. Um desejo que pretende ver agora concretizado, embora o foco esteja no embate de domingo com o Benfica."Estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar, mas é sempre um jogo muito especial, por isso, vamos lutar com muita ambição e muita crença para conseguirmos estar na final", referiu a capitã do Famalicão, considerando que o empate no Seixal foi um resultado "muito satisfatório". "O Benfica nunca tinha sofrido três golos em casa e nós fomos lá e conseguimos", disse. No entanto, tem consciência que "nada está definido". "Queremos fazer da nossa casa a nossa fortaleza com os nossos adeptos a apoiar para conseguirmos seguir em frente", acrescentou a médio de 30 anos, lembrando que "os adeptos são uma força importante para a equipa atingir os objetivos".Regina Pereira já viveu a alegria de vencer uma Taça de Portugal pelo Sp. Braga e deseja repetir o feito num clube que considera especial e que "merece" pela forma como "tem apostado no futebol feminino" e pelos dirigentes que "também precisam sentir estes palcos".