Regina Pereira renova com o Famalicão

O Famalicão anunciou a renovação do contrato de Regina Pereira através das redes sociais. Depois da saída de mais de uma dezena de jogadoras, o emblema famalicense começou a preparar a nova temporada com a certeza de que a capitã irá permanecer no clube.Regina Pereira, de 30 anos, saiu do Sp. Braga para representar o Famalicão em 2021. Ao serviço do clube já participou em 62 jogos e marcou 4 golos e, na última época, venceu a Taça de Portugal. A médio conta ainda com passagens pelo Valadares e Vilaverdense e com 39 internacionalizações pela seleção A de Portugal.O Famalicão inicia a nova época no jogo das meias-finais da Supertaça frente ao Sporting. O encontro está agendado para o dia 3 de setembro.