Renato Fernandes é o novo treinador do Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador Renato Fernandes é o novo técnico da equipa feminina do Torreense, informou esta sexta-feira o clube que milita na Liga feminina de futebol.

O técnico, que substitui Daniel Marques no cargo, regressa assim a Torres Vedras, depois de em 2018/19 ter desempenhado o cargo de coordenador técnico no emblema azul-grená.

Na carreira, Renato Fernandes conta com passagens pelas equipas femininas do Atlético Ouriense, em 2020/21, e do A-dos-Francos, entre 2015 e 2017, além de várias temporadas ligadas ao futebol de formação.

O início do campeonato está agendado para 11 de setembro, com o Torreense a receber o Clube Albergaria.