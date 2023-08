Rita Almeida assina contrato profissional com o Sporting

? “Sinto-me muito feliz por assinar este contrato com o clube do meu coração e sinto que é a recompensa pelo meu trabalho”.



O Sporting anunciou esta quarta-feira que Rita Almeida, jovem médio de apenas 17 anos, assinou um contrato profissional com o clube. Em Alvalade desde 2017/18, a jogadora, que estava na equipa B, encontra-se a realizar a pré-época com o plantel principal."Sinto-me muito feliz por assinar este contrato com o clube do meu coração e sinto que é a recompensa pelo meu trabalho", começou por dizer, acrescentando: "Os meus objetivos passam por conseguir ficar na equipa principal e ganhar a minha titularidade. Vou continuar a dar 100 por cento nos treinos e continuar com a mesma humildade, sabendo que a minha oportunidade irá aparecer. Por isso, tenho de continuar a trabalhar."Rita Almeida descreve-se como "uma líder em campo e forte tecnicamente", e deixou ainda uma palavra às colegas com quem já partilhou balneário. "Evoluí bastante a trabalhar e a jogar com jogadoras mais velhas e mais experientes do que eu. As mais velhas ajudam-nos sempre e sabem que não é fácil jogar como elas, mas dão-nos o maior apoio possível", rematou.