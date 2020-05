Rute Costa deixa Sporting de Braga após quatro épocas

A futebolista internacional portuguesa Rute Costa, guarda-redes do campeão Sporting de Braga, informou esta segunda-feira que deixa as arsenalistas após quatro épocas, sem adiantar qual o próximo passo na carreira.

"Fim de um ciclo! Não foram 4 meses, foram 4 anos... Quero agradecer a todas as jogadoras que passaram pelo SC Braga por contribuírem para o meu crescimento desportivo e pessoal", escreveu a jogadora, de 25 anos, na rede social Facebook.

Rute Costa, que chegou ao Sporting de Braga em 2016/17, na época de criação e estreia da equipa feminina, conquistou o campeonato em 2018/19 e a Supertaça em 2018, num currículo que conta ainda com uma Taça de Portugal com o Boavista, em 2012/13.

No comunicado, Rute Costa deixa ainda um agradecimento ao treinador de guarda-redes e aos adeptos do Sporting de Braga, acrescentando estar "ansiosa por uma nova baliza, onde possa continuar a voar e sonhar".

A guardiã tem duas internacionalizações em jogos particulares, tendo marcado presença no Europeu de 2017, na Holanda, na estreia de Portugal, competição em que foi suplente de Patrícia Morais, guarda-redes do Sporting.

Em abril, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu cancelar as competições não profissionais, devido à pandemia da covid-19, entre as quais o campeonato feminino, então liderado por Benfica, com os mesmos pontos do Sporting.