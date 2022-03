Salvador: «Não tenho palavras para descrever o orgulho e a satisfação por esta conquista»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Salvador, presidente do Sp. Braga, realçou a exibição da equipa arsenalista na final da Taça da Liga e confessou estar orgulhoso pela primeira conquista da Taça da Liga da história do clube."Não tenho palavras para descrever o orgulho e a satisfação por esta conquista. Era o troféu que nos faltava. Fizemos hoje grande exibição contra grande equipa. Jogadoras foram fantásticas. Sofrimento e querer, entreajuda dentro do campo, levou-nos a conquistar esta taça. Mérito das jogadoras, treinador e staff. Palavra aos nossos adeptos, que hoje deram um grande apoio às jogadoras. Quando a força faltou veio da bancada", começou por dizer ao Canal 11."João Marques voltou, precisávamos de nova viragem e aqui está. Felizmente ainda temos a Taça de Portugal, acredito que vamos fazer a dobradinha nas Taças", concluiu.