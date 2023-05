Sandra Bastos apita final da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sandra Bastos foi a escolhida pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir a final da Taça de Portugal de futebol feminino, agendada para sábado, às 16h30, no Estádio Nacional. A árbitra lusa, de 45 anos, irá apitar o encontro entre Famalicão e Sp. Braga.Será coadjuvada pelas auxiliares Cátia Tavares e Sandrine Santos, com Inês Andrada como 4ª árbitra. Catarina Campos estará no VAR e Bruno Esteves será o AVAR.