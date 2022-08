E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol designou a árbitra Sandra Bastos para orientar a final da Supertaça, entre Benfica e Sporting, que irá acontecer em Leiria, no domingo.A juíza de Aveiro, de 44 anos, irá ser coadjuvada por Andreia Sousa e Sandrine Santos, tendo Sofia Gama como 4ª árbitra. No VAR estará Catarina Campos e Bruno Esteves no AVAR.No jogo de 3º e 4º lugares, o CA da FPF nomeou Sara Moreira Alves para apitar o Famalicão-Sp. Braga.