Sandra Bastos na Copa América

A árbitra Sandra Bastos dirigiu na madrugada de ontem o encontro entre o Peru e a Venezuela, referente à 2ª jornada do Grupo B da Copa América feminina, que terminou com a vitória venezuelana, por 2-0. A partida de estreia na competição decorreu no Estádio Centenário de Armenia, na Colômbia, e a árbitra portuguesa contou com o auxílio da compatriota Andreia Sousa. Recorde-se que as duas árbitras da FPF integram o lote de árbitras da UEFA na Copa América.