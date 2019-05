Seleção brasileira já trabalha em Portugal

A seleção brasileira de futebol feminino efetuou esta quinta-feira o primeiro treino no Estádio Dois Irmãos, em Portimão, no âmbito do estágio com vista à participação no Campeonato do Mundo, que decorrerá em França. As canarinhas permanecerão em Portugal até 5 de junho.Das 22 atletas chamadas pelo treinador Vadão apenas Andressa Alves, que esteve ao serviço do Barcelona na Liga dos Campeões, não participou no primeiro treino. A atacante reúne-se ao grupo esta sexta-feira.Na sessão participaram duas jogadoras que representam o Benfica e venceram recentemente a Taça de Portugal: a defensora Tayla e a atacante Geyse. No lote das convocadas destaque para as presenças de Formiga, que aos 41 anos vai participar pela sétima vez num Campeonato do Mundo, e Marta, melhor jogadora do Mundo por seis vezes, a última das quais em 2018.A comitiva brasileira dividirá os seus treinos entre o Estádio Municipal de Portimão, o Estádio Dois Irmãos (centro de treinos do Portimonense) e o campo do hotel Penina, unidade hoteleira que aloja a seleção.O Portimonense fornece importante apoio logístico durante o estágio da seleção brasileira e no primeiro treino estiveram presentes, a acompanhar os trabalhos, Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD dos algarvios, e ainda Rodiney Sampaio e Robson Ponte, presidente e vice-presidente daquela entidade.No Campeonato do Mundo, em França, o Brasil estreia-se no dia 9 de junho, em Grenoble, contra a Jamaica, defrontando ainda, na fase de grupos, a Austrália (13 de junho, em Montpellier) e Itália (dia 18, em Valenciennes).