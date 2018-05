Continuar a ler

Já sem hipótese de vencer o torneio, face à derrota na segunda-feira com os Estados Unidos (2-1), o técnico português assinalou que o objetivo passou a ser "a segunda melhor equipa europeia", o que foi alcançado.



A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-16 venceu esta quarta-feira nos penáltis a Bélgica (4-3), depois de um empate sem golos no tempo regulamentar, na terceira e última jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA.Após o jogo, disputado no Estádio Cidade de Barcelos, o selecionador Ricardo Tavares considerou que o balanço acabou por ser positivo, sublinhando que o desempate por penáltis "é sempre importante para o crescimento" das jogadoras.

