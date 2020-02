Seleção feminina de sub-16 despede-se de torneio no Algarve com nova derrota

A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-16 despediu-se esta quarta-feira do Torneio de Desenvolvimento da UEFA com nova derrota, com a Alemanha, por 4-0, em jogo disputado em Vila Real de Santo António.

Portugal foi para o intervalo a perder por 1-0, na sequência de um golo de Daphina Redzepi, aos 28 minutos. A germânica 'bisou' na segunda parte (55 minutos), num período em que a Alemanha marcou também por intermédio de Cora Zicai (68) e Fiona Gaisser (71).

A equipa das 'quinas', treinada por Susana Bravo, despede-se do torneio no Algarve com um 'pleno' de derrotas, depois de nas primeiras jornadas ter perdido com os Países Baixos (1-0), na sexta-feira, e com a França (5-1), no domingo.