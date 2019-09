Seleção feminina de sub-19 vence Turquia em jogo particular

A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-19 venceu esta terça-feira a Turquia, por 3-0, em jogo de preparação para a primeira fase de qualificação para o Europeu de 2020, na Geórgia.No Estádio Municipal de Bragança, no primeiro de dois particulares com a Turquia, a equipa treinada por José Paisana venceu com golos de Lara Pintassilgo, aos 18 minutos, Telma Encarnação, aos 64, e Carolina Santana, aos 88.Este foi o primeiro de dois particulares agendados com as turcas, com o segundo a disputar-se na quinta-feira, às 14h30, em Mirandela.A equipa sub-19 feminina disputa a primeira fase de apuramento para o Euro'2020 inserida no grupo 3, que decorrerá entre 2 e 8 de outubro, em Portugal, e no qual tem como adversárias Alemanha, Albânia e Azerbaijão.As duas primeiras classificadas dos 12 grupos, juntamente com as quatro terceiras mais bem classificadas, apuram-se para a ronda de elite, cujo sorteio decorrerá em 21 de novembro e os jogos já em 2020.A fase final do Europeu feminino de sub-19, competição em que Portugal foi semifinalista em 2012, realiza-se na Geórgia, em julho de 2020.