Seleção feminina do Brasil recebida na Câmara de Portimão

A seleção feminina do Brasil, que se encontra em estágio, preparando a participação no Mundial, a disputar em França, foi esta sexta-feira recebida nos paços do concelho de Portimão pela presidente da edilidade, Isilda Gomes.As brasileiras irão permanecer no Algarve até ao próximo dia 5 de junho e têm trabalhado no centro de treinos do Portimonense (Estádio Dois Irmãos) e no Estádio Municipal, com o apoio logístico da SAD dos alvinegros, que tem como principais responsáveis Theodoro Fonseca (acionista maioritário), Rodiney Sampaio (presidente) e Robson Ponte (vice-presidente), todos cidadãos brasileiros.Na ocasião Isilda Gomes entregou a medalha de ouro da Cidade Europeia do Desporto a Marco Aurélio Cunha, coordenador das seleções femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e também à SAD do Portimonense, representada na receção pelos três responsáveis já referidos. O dirigente da CBF entregou a Isilda Gomes uma camisola da seleção brasileira assinada por todas as jogadoras.Marta, melhor jogadora do mundo por seis vezes, Érika e Luana continuam a recuperar de lesões e estão em dúvida para a estreia no Mundial de França, agendada para 9 de junho, frente à Jamaica, em Grenoble. Austrália e Itália serão os outros adversários das brasileiras na fase de grupos.