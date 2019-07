Seleção feminina inicia época com dois particulares frente aos Estados Unidos

A seleção portuguesa feminina de futebol inicia a temporada 2019/2020 com dois particulares frente aos Estados Unidos, detentor do título mundial e líder do 'ranking' FIFA, anunciaram hoje as respetivas federações.A equipa das 'quinas', 30.ª da hierarquia, volta a enfrentar as norte-americanas, depois de em novembro de 2018 ter perdido, por 1-0, culpa de um golo de Jessica Mcdonald, também num jogo particular, em solo português.As 23 campeãs mundiais vão ser convocadas para as duas partidas que se realizam nos Estados Unidos, em Filadélfia e Saint Paul, em 29 de agosto e 03 setembro, respetivamente.O selecionador luso antevê dois jogos de "grande dificuldade" e fala em "superação constante" para encarar depois a qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, que tem início em 04 de outubro, frente à Albânia."Vão ser jogos de grande dificuldade, frente à seleção mais forte do mundo. Serão jogos que nos irão obrigar a uma superação constante, que nos obrigarão a jogar no limite das nossas capacidades e é o que procuramos antes do arranque da qualificação para o próximo Europeu", explicou Francisco Neto.O primeiro encontro disputa-se no Estádio Lincoln Financial, em Filadélfia, pelas 00:00 (hora de Lisboa), e cinco dias depois, no Estádio Allianz, em Saint Paul, no Estado de Minnesota, pelas 01:00.Os Estados Unidos revalidaram a 07 de julho o título mundial feminino, passando a somar quatro troféus, ao baterem na final a Holanda por 2-0, em França, como golos de Megan Rapinoe, a melhor jogadora da prova, de penálti, e Rose Lavelle.