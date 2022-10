Seleção sub-19 de futebol feminino apura-se para a segunda fase da qualificação para o Euro'2023

A seleção portuguesa de sub-19 em futebol feminino apurou-se esta terça-feira para a segunda fase do apuramento para o Euro'2023, depois de golear Malta, por 5-0, com um hat-trick de Maria Ferreira, na terceira e última jornada.

No Estádio Sérgio Conceição, em Coimbra, em encontro do grupo 7 da primeira fase de qualificação, Portugal já vencia ao intervalo por 3-0, com golos de Inês Simas (23 minutos), Maria Ferreira (40) e Beatriz Nogueira (45). Na segunda parte, Maria Ferreira confirmou a goleada com mais dois remates certeiros, aos 83 e 88 minutos.

Com este triunfo, a seleção portuguesa terminou o grupo no segundo lugar, com seis pontos, menos três do que a Noruega, primeira classificada, e mais dois do que a Bélgica, que já está apurada para a fase final do Europeu2023 por ser anfitriã. Malta ficou a zero.

Nesta fase, Portugal bateu a Bélgica, por 1-0, e foi derrotado pela Noruega, por 2-1.

Na segunda fase, Portugal e mais 27 seleções vão lutar pelas sete vagas disponíveis.