Seleção sub-19 feminina em duelo decisivo com a França

Após as vitórias frente a Hungria (4-0) e Roménia (5-0), a Seleção sub-19 feminina defronta hoje (15h30), no Estádio Municipal de Amarante, a França, no 3.º jogo da Ronda de Elite que decidirá a qualificação para o Europeu, prova que se realizará entre 18 e 30 de julho, na Bélgica.

Apesar de as duas seleções partirem para este duelo com os mesmos 6 pontos, as portuguesas estão em vantagem, porque têm mais um golo marcado do que as gaulesas, apenas precisando, assim, de um empate. Contudo, Daniela Santos, médio do Benfica, garantiu que Portugal só pensa em "obter um resultado positivo que permita ir ao Euro" e prometeu. "Não jogamos para o empate. A França, como nós, vai dar tudo para vencer, mas nós também temos as nossas armas e não vamos fugir à nossa identidade."





: I.C.