Selecionador da Holanda diz que ausência de Miedema é "um grande golpe" para o jogo com Portugal

O selecionador de futebol feminino da Holanda, Mark Parsons, admitiu esta terça-feira que a ausência de Vivianne Miedema, infetada com o coronavírus, "é um grande golpe" para a partida com Portugal, do grupo C do Euro2022.

"É um grande, grande golpe, mas temos de seguir em frente e olhar para o desafio de amanhã [quarta-feira], contra uma equipa de Portugal muito organizada", afirmou na conferência de imprensa de antevisão da partida, que está agendada para quarta-feira, em Wigan & Leigh.

A avançada do Arsenal é a segunda infetada na equipa, juntamente com a centrocampista Jackie Groenen, juntando-se a outras duas ausências forçadas, por lesão: a guarda-redes e 'capitã', Sari van Veenendaal, que se lesionou num ombro e vai falhar o resto da competição, e a defesa central Aniek Nouwen, que contraiu uma entorse num tornozelo no jogo de sábado, contra a Suécia.

Para o técnico inglês, este revés servirá para "testar" a profundidade da equipa, perante uma seleção portuguesa que "vai entrar muito confiante e positiva", antecipou, referindo-se à recuperação que Portugal encetou contra a Suíça, no sábado, conseguindo empatr 2-2, após ter estado a perder por 0-2.

Porém, Mark Parsons está determinado em aproveitar os espaços que as lusas vão conceder e "defender de forma compacta" para "eliminar os opositores": "Quando conseguimos fazer isto, temos jogadoras especiais que conseguem criar oportunidades e marcar golos."

Na mesma conferência de imprensa, a defesa Dominique Janssen disse estar ansiosa pelo embate com a seleção das 'quinas', cuja qualidade ficou demonstrada no jogo contra a Suíça.

"As jogadoras portuguesas são conhecidas por serem técnicas, por isso temos de ser rápidas amanhã [quarta-feira]. Vão começar de maneira diferente por causa dos golos que concederam [diante das suíças], por isso temos de ser bastante cautelosas", declarou a jogadora das detentoras do troféu e vice-campeãs mundiais.

O encontro entre Portugal e os Países Baixos, do grupo C do Europeu feminino de futebol, está marcado para as 20:00, no Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, na região de Manchester, Inglaterra.

Na primeira jornada, Portugal empatou com a Suíça (1-1) e os Países Baixos registaram o mesmo resultado com a Suécia (1-1), mas apesar de todas as equipas estarem em igualdade pontual, Portugal encabeça o agrupamento graças aos critérios disciplinares.

O Europeu feminino de 2022 decorre até 31 de julho, em Inglaterra.