Selecionador de futebol feminino da Holanda abandona cargo

O treinador inglês, Mark Parsons, deixa o cargo de selecionador de futebol feminino da Holanda, depois da dececionante campanha no Europeu, em que a equipa que defendia o título foi afastada nos quartos de final.

Parsons, que termina funções numa decisão de mútuo acordo com a Federação holandesa, efetuou o último jogo nos quartos do Europeu, em que os Países Baixos foram derrotados pela França por 1-0, após prolongamento.

O treinador estava no cargo desde maio do último ano e tinha a difícil missão de fazer esquecer a holandesa Sarina Wiegman, que em 2017 levou a seleção da Holanda ao seu primeiro título europeu, e este ano fez o mesmo com a Inglaterra.

Na fase de grupos, a seleção holandesa foi segunda classificada, atrás da Suécia, no grupo de Portugal, batendo a equipa das quinas por 3-2.

"A fasquia é alta. A Holanda era a campeã em título e também finalista do último campeonato do mundo, queremos competir por troféus", disse Jan Dirk van der Zee, responsável pela pasta do futebol feminino na federação holandesa.