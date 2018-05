Sílvia Domingos foi nomeada para dirigir a final da Taça de Portugal feminina, que coloca Sporting e Sp. Braga frente a frente este domingo, a partir das 17h15, no Estádio Nacional. A árbitra internacional, de 35 anos, terá Sandra Santos e Cátia Tavares como assistentes, enquanto Bruna Domingues será a quarta árbitra.Recorde-se que a final do Jamor vai contar com a tecnologia do vídeo-árbitro, sendo que essas funções serão desempenhadas por António Nobre na Cidade do Futebol. Já Pedro Martins será o assistente de vídeo-árbitro.Por outro lado, os árbitros jovens destacados pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol são Matilde Maia (Santarém) e Lara Nascimento (Viseu).

Autor: Pedro Gonçalo Pinto