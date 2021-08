Sílvia Rebelo diz que títulos conquistados aumentam responsabilidade e motivação no Benfica

A capitã do Benfica, Sílvia Rebelo, expressou que os títulos conquistados têm aumentado a responsabilidade e a motivação das jogadoras encarnadas, que querem brindar os adeptos com a Supertaça de futebol feminino, frente ao Sporting.

"Jogar no Benfica já é uma grande motivação e responsabilidade. Ao ganharmos títulos, a responsabilidade e a motivação aumentam, pois sabemos que os nossos adeptos querem sempre mais. É isso que nos motiva a estar todos os dias a trabalhar e a evoluir", ressalvou, em conferência de imprensa, no Estádio da Tapadinha, em Lisboa.

Com o público de volta aos recintos desportivos e a poder estar presente na decisão da Supertaça, no sábado, no Estádio do Restelo, em Lisboa, Sílvia Rebelo apontou que é mais um fator extra de motivação, com o intuito de oferecer o triunfo aos adeptos benfiquistas.

"Estávamos ansiosas de ter os nossos adeptos na bancada. Sentimos sempre o apoio deles, mas poder olhar para eles na bancada é, sem dúvida, algo que nos motiva ainda mais. Queremos brindá-los com uma grande exibição e uma vitória", afirmou a central.

Depois de um ano em que o Benfica conquistou o campeonato e a Taça da Liga, a internacional portuguesa por 108 vezes lembrou que "cada jogo tem a sua história" e que "o passado já lá vai", tendo ambição de "novas conquistas e melhores exibições".

Como tal, as futebolistas orientadas por Filipa Patão estão "bastante motivadas", pois "um dérbi é sempre especial", em encontros onde "não há favoritismo", embora a equipa do Benfica entre "sempre para ganhar em todas as competições, sem exceção".

"Quem está no Benfica tem de andar habituado a estes marcos. Pressão é famílias que não têm nada para comer. Nós somos umas privilegiadas por estar aqui e por ter estas condições. Só temos de fazer aquilo que mais gostamos", realçou a atleta, de 32 anos.

O Benfica, vencedor da última edição do campeonato feminino, defronta o Sporting, segundo classificado dessa edição, na Supertaça de futebol feminino, que abre a época desportiva, a realizar no sábado, a partir das 17:30, no Estádio do Restelo, em Lisboa.