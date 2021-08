Sílvia Rebelo: «O passado já lá vai e agora queremos novas conquistas»

O arranque da nova época está marcado para sábado, quando Benfica e Sporting medirem forças na Supertaça, no Estádio do Restelo (17h30), e Sílvia Rebelo, a jogadora mais experiente do plantel encarnado, desvalorizou as duas últimas vitórias sobre os leões, que resultaram em dois títulos (Taça da Liga e Liga BPI). “Os jogos são diferentes. Cada um tem a sua história e nós estamos focadas para este. O passado já lá vai e agora queremos novas conquistas e dar uma vitória aos nossos adeptos”, afirmou.

Já Tiago Carmo, treinador-adjunto do Benfica, anteviu um encontro equilibrado. “É um dérbi e não há favoritismo”, começou por dizer, ressaltando que “todas as equipas querem jogar finais como esta” e que as jogadoras do Benfica estão “muito motivadas para jogar contra o Sporting”.

Leão quer limpar imagem

Do lado leonino, Ana Borges assumiu que o campeonato conquistado pelo Benfica “não foi injusto” mas deixou uma garantia. “Queremos limpar a imagem da época passada. Se mostrarmos a mesma atitude e raça vamos ser felizes”, finalizou a jogadora.