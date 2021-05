Sílvia Rebelo renova contrato com o Benfica até 2023

A futebolista internacional portuguesa Sílvia Rebelo renovou contrato com o Benfica até 2023, informou o clube, que na época de 2020/21 se sagrou pela primeira vez campeão nacional.

"No Benfica desde o início do projeto da equipa feminina de futebol, 2018/19, Sílvia Rebelo é a capitã e uma das mais experientes do plantel. Renovou o vínculo com o clube até 2023 e assumiu ser um dia muito feliz", referiu o Benfica.

O anúncio da renovação por mais duas épocas da central, de 32 anos, segue-se ao prolongamento dos vínculos com Catarina Amado, até 2025, e de Lúcia Alves e da goleadora canadiana Cloé Lacasse, até 2024.