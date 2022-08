Sofia Silva já está em Lecce

Sofia Silva chegou no sábado a Itália onde vai representar o Lecce. A defesa central vai estrear-se a jogar fora de Portugal, no campeonato italiano, ao serviço do emblema do sul de Itália. Aos 24 anos e com 1.73 metros, a jogadora natural da Benedita deu um novo rumo á sua carreira.Foi internacional sub-17, e começou a jogar no GD Peso. Representou posteriormente o Á-dos-Francos, Estoril, Ouriense e Torreense, antes de rumar ao Lecce de Itália, formação que atua na Serie C.