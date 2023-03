Sónia Bompastor enaltece evolução do futebol feminino português

A francesa Sónia Bompastor, técnica do Lyon, foi uma das figuras do 'Football Talks + Extra Time – Women in Football', organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, e mostrou-se uma profunda conhecedora da realidade do futebol feminino português, na palestra que liderou como conclusão do evento que teve lugar na Cidade do Futebol.

"Estou muito feliz pelo futebol feminino português", afirmou, questionada sobre o notório crescimento do futebol feminino nacional ao nível de clubes.

Bompastor lembrou ter sido adversária do Benfica "há duas épocas", denotando um percurso ascendente desde então. "Na altura, no Lyon jogámos contra o Benfica e ganhámos os dois jogos com uma diferença grande, mas vimos que este ano o Benfica, quando jogou contra o Bayern Munique, já fez jogos mais próximos, mais interessantes em termos de competição," elogiou a treinadora, única mulher a ter conseguido conquistar a Liga dos Campeões como jogadora e, mais tarde, como treinadora, na época transata (2021/22).

No que diz respeito à seleção portuguesa, que se classificou pela primeira vez na sua história para um Campeonato do Mundo feminino, as palavras de Sónia Bompastor foram também bastante elogiosas. "Tenho muito prazer em ser portuguesa, parabéns à equipa nacional portuguesa. Estou muito feliz por Portugal ir discutir um Mundial, este verão, e quero também dizer que o futebol feminino português está a ganhar força tanto nos clubes, como na seleção e penso que o apoio da federação também é importante," sustentou a treinadora de 42 anos.

Fiel às raízes portuguesas, Sónia Bompastor apressou-se em desejar "boa sorte" à equipa nacional, cujo selecionador, Francisco Neto, se encontrava na assistência, tal como a jogadora Kika Nazareth e outras figuras de renome como o selecionador da seleção masculina, Roberto Martínez.

O evento contou ainda com um fórum que teve como oradoras Vanda Sigurgeirsdóttir, presidente da Federação Islandesa de Futebol, Nuria Martínez, 'team manager' da seleção masculina de Espanha, e ainda Raquel Rosa, empresária de futebol, que contribuíram com os seus testemunhos sobre os obstáculos que ultrapassaram para conseguir alcançar os cargos que atualmente desempenham.