Sonia Bompastor procura travar implacável Barça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter fechado o campeonato espanhol com 30 vitórias em igual número de jornadas (com 159-11 em golos), o Barcelona procura hoje renovar o título na Liga dos Campeões feminina, numa final frente ao Lyon, em Turim. Numa época quase imaculada – o único jogo oficial que não venceram foi na 2ª mão das meias-finais da prova europeia (derrota por 2-0 em Wolfsburgo), embora depois de ter goleado por 5-1 na 1ª mão –, a turma catalã terá pela frente a equipa com mais sucesso na competição (sete troféus) e que é agora comandada pela luso-francesa Sonia Bompastor. “Podemos dizer que elas são favoritas. Mas temos a experiência a nosso favor. Isso vai permitir-nos saber como abordar esta final”, referiu a treinadora de 41 anos, que conquistou a Champions duas vezes como jogadora (2010/11 e 2011/12) pelo Lyon.