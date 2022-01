Sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal feminina realiza-se hoje

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal feminina realiza-se esta manhã, a partir das 11 horas, na Cidade do Futebol. Com 32 clubes apurados, ficarão decididos os 16 encontros que se disputarão nesta fase. Ainda por decidir estão duas partidas da eliminatória anterior que tinham sido adiadas: Varzim- Famalicão e Condeixa-AD Grijó, ambas marcadas para o próximo dia 19.Liga BPI:Clube de Albergaria (Liga BPI)CA Ouriense (Liga BPI)Gil Vicente FC (Liga BPI)SCU Torreense (Liga BPI)Sporting CP (Liga BPI)Lank Vilaverdense (Liga BPI)SL Benfica (Liga BPI)CS Marítimo (Liga BPI)SC Braga (Liga BPI)Valadares Gaia FC (Liga BPI)Amora FC (Liga BPI)II Divisão:Fiães SC (II Divisão)Guia FC (II Divisão)Vitória SC (II Divisão)SF Damaiense (II Divisão)GDG A-dos-Francos (II Divisão)Desportivo Leça do Balio (II Divisão)RP FC (II Divisão)FC Romariz (II Divisão)CF Benfica (II Divisão)III Divisão:Lusitânia Lourosa FC (III Divisão)Brito SC (III Divisão)ADC Ponte Vagos (III Divisão)GD Vidreiros (III Divisão)FC Ferreiras (III Divisão)GD Ilha (III Divisão)Padroense FC (III Divisão)ADC Correlhã (III Divisão)Boavista FC (III Divisão)ID Vieirense (III Divisão)Jogos por definir:Varzim SC (Liga BPI) ou FC Famalicão (Liga BPI)CL Condeixa ACD (Liga BPI) ou AD Grijó (II Divisão)