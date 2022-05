Sorteio do Mundial'2023 de futebol feminino marcado para 22 de outubro

O sorteio da fase final do Mundial de futebol feminino de 2023, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, vai decorrer em 22 de outubro na cidade de Auckland, anunciou esta sexta-feira a FIFA, em comunicado.

A cerimónia, que agrupará as 32 seleções finalistas da nona edição do Mundial de futebol feminino em oito 'poules' vai decorrer no Aotea Centre, na capital económica da Nova Zelândia.

O próximo Mundial de futebol feminino, que ditará a seleção sucessora dos Estados Unidos no palmarés de vencedores, começa no dia 20 de julho de 2023 em Auckland, e termina um mês depois, em 20 de agosto, em Sydney.

Além das duas seleções anfitriãs, já garantiram presença na fase final da competição as equipas de Espanha, França, Japão, Filipinas, China, Coreia do Sul, Suécia e Vietname.

A seleção portuguesa, que recentemente foi 'repescada' para a fase final do Euro'2022 em substituição da Rússia, banida após a invasão armada à Ucrânia, está a disputar o apuramento para o Mundial'2023, integrada no grupo H da zona europeia.

Com dois jogos por disputar no grupo, Portugal ocupa o terceiro lugar, com 16 pontos, atrás da líder Alemanha, com 21, e da Sérvia, segunda classificada, com 18. A equipa das 'quinas' visita a Sérvia, em 02 de setembro, e quatro dias depois (06) recebe a Turquia, que segue na quarta posição do grupo, com 10 pontos.