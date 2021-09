Sp. Braga arranca campeonato com goleada das antigas

A Liga BPI 2021/22, principal competição de futebol feminino nacional, arrancou este sábado com três jogos e muitos golos. E enquanto Benfica e Sporting - primeiro e segundo classificados da edição passada - ainda não entram em campo, o Sp. Braga, que terminou logo atrás dos grandes de Lisboa, começou da melhor forma na atual temporada, com uma goleada expressiva (10-0 frente o Gil Vicente).





A grande vitória da jornada até agora, que teve palco no Estádio Municipal 1º de Maio, foi construída com os golos de Carolina Mendes (10'), Paige Almendariz (26'), Ana Rute (28'), Myra Delgadillo (36' e 73'), Andreia Norton (47'), Vitória Almeida (55' e 67'), Jermaine (61' e 90')Além dos minhotos, também o Torreense (2-0 contra o Estoril) e o Amora (5-1 face ao Atlético) iniciaram com o pé direito em 2021/2022.A primeira jornada segue a todo vapor amanhã e, em destaque, o Sporting vai defrontar o Marítimo fora de casa, enquanto o Benfica vai receber o Atlético Ouriense.