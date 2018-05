A uma semana de defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal, o Sp. Braga fechou a Liga com mais uma vitória (7-0) – a oitava seguida – e confirmou a descida do Cadima. O emblema de Cantanhede precisava de pontuar, mas saiu do Minho vergado ao poderio das arsenalistas, que venceram sem dificuldades.

Depois de 20 minutos pouco entusiasmantes, o Sp. Braga fez dois golos em três minutos e o primeiro remate certeiro teve o contributo de Ritinha, que marcou na própria baliza. Laura Luís, a melhor marcadora da prova (31 golos), fez o 3-0 e traçou o destino do Cadima.

