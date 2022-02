Sp. Braga defronta Guia na Taça de Portugal depois de eliminar o Benfica

O Sporting de Braga, detentor do troféu, vai defrontar o Guia, do segundo escalão, nos quartos de final da Taça de Portugal feminina, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A equipa minhota, que eliminou o Benfica nos oitavos de final, ao golear por 4-0 o campeão nacional e atual líder da Liga feminina, visita uma das duas equipas da 2ª Divisão ainda em prova, responsável pelo afastamento na ronda anterior do Vitória de Guimarães, do escalão principal.

O Sporting, o segundo clube com maior número de títulos, a par do Futebol Benfica, ambos com dois troféus conquistados, recebe o Marítimo, num encontro entre duas formações do escalão principal, e poderá encontrar o Sporting de Braga nas meias-finais, caso ambos se apurem.

O Racing Power FC, comandante da II Divisão, desloca-se ao estádio do Famalicão, segundo classificado na Liga, enquanto Albergaria e Amora protagonizam um embate entre primodivisionários, com os vencedores a medirem forças nas meias-finais, que serão disputadas em duas mãos.

Os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal feminina de futebol estão agendados para 13 de março, um domingo.

Programa dos quartos de final:

- Domingo, 13 março:

Sporting (I) - Marítimo (I)

Famalicão (I) - Racing Power FC (II)

Albergaria (I) - Amora (I)

Guia (II) - Sporting de Braga (I)

Programa das meias-finais:

Sporting (I)/Marítimo (I) -- Guia (II)/Sporting de Braga (I)

Famalicão (I)/Racing Power FC (II) - Albergaria (I)/Amora (I)