Sp. Braga e Benfica em jogo 'grande' dos 'oitavos'' da Taça de Portugal feminina

Sporting de Braga e Benfica defrontam-se nos oitavos de final da Taça de Portugal feminina de futebol, num jogo que reedita a última final, ditou hoje o sorteio na Federação Portuguesa de Futebol.Na última época, a competição foi interrompida à terceira eliminatória e não prosseguiu mais, devido à pandemia da covid-19, mas na última final, em 2019/20, as bracarenses conquistaram a sua primeira Taça de Portugal, batendo o Benfica, por 3-1.Os dois emblemas têm número idêntico de Taças de Portugal, já que em 2018/19 foi o Benfica, então na sua época de estreia no futebol feminino, a vencer o troféu, derrotando na final a formação do Valadares Gaia (4-0).No confronto entre as duas equipas, o Benfica tem claro domínio, com oito vitórias em 10 jogos, embora em finais exista uma vitória para cada lado: o Braga na Taça de 2019/20, e o Benfica na Taça da Liga da mesma época (3-0).O sorteio da atual edição, além do jogo 'grande' entre Sporting de Braga e Benfica, em Braga, numa eliminatória agendada para 12 de fevereiro, ditou também que o Sporting, vencedor da Taça em 2017 e 2018, recebe o Valadares Gaia.A equipa gaiense disputa atualmente a zona de manutenção do campeonato, na qual é segunda classificada, enquanto o Sporting integra o grupo da luta pelo título, a três pontos do líder Benfica.Sporting CP (I) - Valadares Gaia (I).FC Famalicão (I) - Gil Vicente (I).Sporting de Braga (I) - Benfica (I).Ouriense (I) - Vencedor do jogo entre RP FC e Ponte Vagos.Marítimo (I) - Lank Vilaverdense (I)Amora FC (I) - Brito SC (III).Clube Albergaria (I) - Futebol Benfica (II).Vencedor do jogo entre Vitória de Guimarães e Covihã - Guia FC (II).