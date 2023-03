Sp. Braga e Sporting anulam-se e podem ver Benfica fugir ainda mais na Liga BPI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sporting de Braga e Sporting empataram este domingo 2-2, num jogo equilibrado e emotivo da 16.ª jornada da liga feminina, que pode ditar o alargamento da distância para o líder Benfica.

Vanessa Marques marcou primeiro para as bracarenses (04 minutos), o Sporting empatou por Joana Martins, de penálti (17), mas Bia Meio-Metro voltou a pôr a equipa da casa em vantagem (28), que Ana Capeta anulou novamente na segunda parte (71).

As duas equipas continuam, assim, igualadas na tabela classificativa, agora com 36 pontos, podendo ver o Benfica aumentar a vantagem sobre ambas para 12 pontos na frente do campeonato em caso de vitória das 'águias' sobre o Damaiense.

O Sporting de Braga entrou praticamente a ganhar, forçando o erro das 'leoas' na saída de bola desde a sua guarda-redes: Vanessa Marques não perdoou na recarga depois de Ana Rute ter rematado ao poste.

A equipa do Sporting foi-se soltando e chegaria ao empate através de uma grande penalidade, cobrada por Joana Martins, que puniu uma falta da experiente Dolores Silva sobre Fátima Dutra.

Na resposta imediata, Ana Rute esteve perto do segundo golo, mas foi pouco lesta quando estava em boa posição (19), e logo a seguir Patrícia Morais brilhou a remate de Diana Silva (20).

Muito eficaz, o Sporting de Braga colocou-se de novo na frente com um grande golo de Bia Meio-Metro, um 'chapéu' sobre a guardiã 'leonina', após grande passe de Laura Casanova (28).

Na segunda parte, o Sporting, que voltou a ter mais posse de bola, foi atrás do empate, que chegou aos 71 minutos com ação decisiva de jogadoras que tinham sido lançadas em jogo pouco antes: Maiara rematou, Patrícia Morais defendeu e Ana Capeta fez a recarga para a baliza deserta.

Foi o Sporting que forçou mais o terceiro golo até ao final, mas a melhor ocasião até pertenceu às minhotas, com Laura Luís a atirar para fora (87).

Jogo no Estádio 1.º de Maio, em Braga.

Sporting de Braga-Sporting, 2-2.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Vanessa Marques, 04 minutos.

1-1, Joana Martins, 17 (grande penalidade).

2-1, Bia Meio-Metro, 28.

2-2, Ana Capeta, 71.

Equipas:

- Sporting Braga: Patrícia Morais, Tânia Rodrigues (Anouk Dekker, 84), Leah Lewis, Marie Awona, Paige Almendariz, Laura Casanovas, Dolores (Laura Luís, 84), Ana Rute (Nicole Nunes, 68), Vanessa Marques (Carolina Mendes, 68), Bia Meia-Metro e Caroline Kehrer (Joline, 79).

(Suplentes: Isabel Peixeiro, Anouk Dekker, Nicole Nunes, Laura Luís, Joline, Cataria Pereira, Carolina Mendes, Beatriz Rodrigues e Ana Nogueira).

Treinador: Gonçalo Nunes.

- Sporting: Hannah Seabert, Ana Borges, Bruna Lourenço, Alícia Correia, Fátima Dutra, Andreia Bravo, Rita Fontemanha (Maiara Niehues, 62), Ana Teles (Vera Cid, 84), Joana Martins, Chandra e Diana Silva (Ana Capeta, 66).

(Suplentes: Catarina Potra, Leah Scarpelli, Sofia Silva, Ana Capeta, Maiara Niehues, Marisa Ferreira, Melissa Hasanbegovic, Vera Cid e Inês GOnçalves).

Treinador: Mariana Cabral.

Árbitro: Sara Alves (Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Andreia Bravo (36), Fátima Dutra (44), Tânia Rodrigues (49), Ana Borges (65), Dolores Silva (81), Nicole (90+3).

Assistência: cerca de 300 espetadores.