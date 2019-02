Na véspera do encontro entre as duas equipas masculinas na Liga NOS, Sp. Braga e Sporting mediram forças este sábado no futebol feminino, com as minhotas a levarem a melhor.A formação da cidade dos arcebispos venceu o encontro relativo aos oitavos-de-final da Taça de Portugal, por 3-1, com golos de Uchendu, Keave e Diana. Tatiana marcou o golo de honra das leoas.