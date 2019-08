Sp. Braga entra a vencer na Liga dos Campeões

O Sp. Braga entrou da melhor maneira na fase de grupos da Liga dos Campeões, prova na qual se estreou logo com uma vitória. As campeãs nacionais levaram a melhor frente ao Sturm Graz (2-0) no Grupo 7, que se está a disputar em Riga, na Letónia. O primeiro classificado de cada um dos agrupamentos segue para os 16 avos-de-final, onde estão à espera as principais potências do futebol feminino europeu.





Vanessa Marques abriu a contagem aos 37 minutos, enquanto Shade Pratt marcou na sua estreia oficial com a camisola das guerreiras, ao fechar a contagem aos 77' num grande lance individual. Desta maneira, a equipa orientada por Miguel Santos soma três pontos e fica à espera daquilo que o anfitrião Rigas e o Apollon vão fazer no outro jogo do Grupo 7.