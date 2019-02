Sp. Braga garante guarda-redes norte-americana

A guarda-redes norte-americana Morgan Bertsch é o novo reforço do Sp. Braga, informou esta terça-feira o clube, líder do principal escalão do futebol feminino nacional."Estou extremamente entusiasmada. Este é o meu primeiro contrato profissional e estou ansiosa por começar esta aventura. As minhas primeiras impressões são muito boas", disse ao sítio do clube.A guardiã descreveu-se como uma "apaixonada" pelo futebol: "dentro de campo sou muito confiante e uma jogadora de equipa, sempre fazendo tudo o que posso pela equipa."Proveniente dos Seattle Reign FC, Morgan Bertsch, de 22 anos, engrossa o filão norte-americano das arsenalistas, sendo agora a quarta jogadora dos Estados Unidos a alinhar nas minhotas, primeiras classificadas do campeonato, com 43 pontos, mais três do que o Sporting, segundo classificado.