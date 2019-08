Sp. Braga inicia defesa do título feminino frente ao Sporting

O Sporting de Braga, campeão português feminino, inicia a defesa do título frente ao Sporting, enquanto o Benfica se estreia na competição diante do A-Dos-Francos, ditou esta quinta-feira o sorteio da prova, que arranca a 15 de setembro.Num campeonato composto por 12 equipas, o Sporting de Braga, que conquistou o seu primeiro título de campeão no futebol feminino, três anos após a estreia na competição, desloca-se a casa do Sporting, que entrou na Liga no mesmo ano, em 2016, e ergueu por duas vezes o troféu.Quanto ao estreante Benfica, promovido à principal divisão após vencer o segundo escalão, recebe a equipa de A-Dos-Francos, das Caldas da Rainha, que terminou a época transata em nono lugar.O dérbi Sporting-Benfica acontece na quarta jornada, com as encarnadas a receberem as leoas, e o duelo que irá opor o Sporting de Braga ao Benfica apenas se disputa na 11.ª e última jornada.