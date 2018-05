Presente na final do Jamor pelo segundo ano consecutivo, o Sp. Braga pretende, naturalmente, escrever outra história, depois de na época passado ter perdido (1-2) a Taça de Portugal para o Sporting, adversário que reencontra no domingo (17h15).

"Esta equipa técnica já defrontou o Sporting, em Alvalade, e empatou. Agora, tratando-se da final da Taça, vamos querer afinar ainda mais as coisas, para que o resultado possa ser do nosso agrado. E a verdade é que estamos melhor, no capítulo ofensivo", refere Miguel Santos, técnico que assumiu o comando em outubro, substituindo João Marques no cargo. O registo frente às leoas não é favorável: em seis duelos (2016/17 e 2017/18) as minhotas não obtiveram qualquer triunfo e já viram fugir dois campeonatos, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.

