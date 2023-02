Sp. Braga sofre mas carimba passagem à final da Taça da Liga feminina

O Sp. Braga é o primeiro finalista da Taça da Liga feminina. Apesar da derrota por 2-1 frente ao Famalicão na manhã desta quarta-feira, o conjunto bracarense, que havia vencido o encontro da 1ª mão por 3-0, carimbou a passagem ao encontro decisivo da competição.O jogo da 2ª mão começou de forma equilibrada e com as duas equipas a estudarem-se mutuamente. Apesar de ter tido mais bola nos primeiros 45 minutos, o Famalicão nunca se conseguiu aproximar com real perigo da baliza de Patrícia Morais, tendo o intervalo chegado com o nulo no marcador.Na 2ª parte, Marco Ramos, treinador do Famalicão, arriscou ao trocar Vânia Duarte por Carolina Rocha e acabou por ser recompensado aos 52’. Após um cruzamento da direita e alguma confusão no interior da área, Ana Rute Rodrigues introduziu a bola na própria baliza, dando assim vantagem ao Famalicão. O ‘Vila Nova’ ganhou novo ânimo, intensificou a pressão e chegou mesmo ao 2-0 por intermédio de Marie-Yasmine Alidou aos 73’. Quando tudo indicava que o Famalicão iria exercer a pressão final para chegar pelo menos ao empate, Caroline Kehrer respondeu da melhor forma a um canto da esquerda para fazer o 2-1 que deu tranquilidade ao Sp. Braga.A equipa de Gonçalo Nunes fica agora à espera do adversário para a final, sendo que, na 1ª mão, o Benfica bateu o Sporting por 4-1.