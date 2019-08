Sp. Braga sonha chegar à Champions

Depois do inédito título de campeão nacional feminino conquistado na última temporada, o Sp. Braga prepara a estreia na Liga dos Campeões, cuja fase preliminar contempla três jogos na Letónia em apenas uma semana, entre os próximos dias 7 a 13.

Para alcançar os desejados 16 avos-de-final da prova, a equipa bracarense, integrada no Grupo 7, terá obrigatoriamente de terminar esta fase de qualificação no 1º lugar, à frente de um trio de adversários composto por Sturm Graz (Áustria), Apollon (Chipre) e Rigas (Letónia).

"Esta fase é uma espécie de ‘boxing day’, pois num curto espaço de tempo temos três jogos com adversários completamente diferentes. O Sturm Graz com um futebol mais direto, o Apollon com um futebol mais técnico, assim como o Rigas, mas com menos intensidade do que as outras duas equipas, embora com a vantagem de jogar em casa. Somos candidatos, mas não posso dizer que somos os favoritos a passar", analisou o técnico, Miguel Santos, ciente da importância do jogo de estreia, com as austríacas.

"Não perder o primeiro jogo será fundamental, se o pudermos ganhar, melhor ainda. Numa disputa a nove pontos, fazer logo três no primeiro jogo seria importantíssimo", sublinhou o treinador do Sp. Braga, que apesar de estar concentrado no desafio europeu não deixou de tecer um primeiro comentário ao sorteio da Liga BPI que colocou o Sporting no caminho das minhotas logo na jornada inaugural da prova.

"Ainda não vi nenhum jogo do Sporting, nem do Benfica, nem de nenhuma outra equipa do campeonato, mas é óbvio que ir a Alcochete na primeira jornada é um encontro de grau de dificuldade máximo", admitiu o treinador das campeãs nacionais, acrescentando: "Uma semana antes há a Supertaça frente ao Benfica e o grau de dificuldade também será máximo. Serão dois jogos para avaliar o real estado da equipa."



Laura Luís e um nível diferente



A avançada Laura Luís deixou bem claro que o principal objetivo do Sp. Braga passa por "fazer história" numa competição "diferente" e com um grau de dificuldade "elevado".



"O nervosismo faz parte e a motivação está em alta. É uma fase bastante difícil, é um nível completamente diferente daquele que estamos habituadas pois é a Liga dos Campeões, mas queremos honrar esta camisola e passar aos 16 avos-de-final", afirmou a atacante madeirense, de 26 anos, que também reconhece a importância do jogo de estreia frente às austríacas do Sturm Graz.



"Temos vindo a falar sobre as equipas que vamos defrontar e o primeiro desafio é fundamental! Se ganharmos, vai-nos dar mais motivação para os outros dois jogos, é isso mesmo que pretendemos", acrescentou a internacional portuguesa.





Apesar de o foco estar colocado na fase preliminar da Liga dos Campeões, Laura Luís não deixou de lançar desde logo um olhar ao campeonato nacional, que arranca logo após os compromissos europeus com uma visita a Alcochete, casa das rivais do Sporting. "Somos as campeãs, podemos dizer que somos favoritas, mas há outras equipas que se reforçaram bem e, por isso, a prova será mais competitiva", frisou. *