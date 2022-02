Sp. Braga-Sporting, 3-2: Diana bisa e fica tudo em aberto

O Sp. Braga recebeu e bateu o Sporting por 3-2, na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga feminina. Diana Silva, avançada das leoas, fez os dois golos da equipa orientada por Mariana Cabral, o último deles aos 87 minutos, o que deixa tudo em aberto para a segunda mão.

As minhotas abriram o ativo aos 10’, com golo de Myra Delgadillo, e aos 19’ Patrícia Morais, com uma grande defesa, evitou o empate do Sporting, que se viu a perder por dois golos quando Carolina Mendes, aos 38’, ampliou a vantagem para o conjunto liderado por João Marques.

O Sporting reagiu bem no arranque da segunda parte e, na sequência de uma bola parada, reduziu através de Diana Silva. Depois do golo, as leoas continuaram por cima, mas foi o Sp. Braga a chegar ao terceiro por Anouk Dekker (63’) a concluir um lance confuso.

Nos últimos minutos o Sporting arriscou, empurrou as minhotas para a sua área e aos 87’ conseguiu reduzir, por Diana Silva, com o golo que ‘apimenta’ ainda mais o duelo de Alcochete, a 9 de março, que irá decidir quem segue até à final.