Sp. Braga tenta fechar Champions a brilhar

O Sp. Braga já fez história na sua primeira participação na Liga dos Campeões de futebol feminino, ao tornar-se na segunda equipa portuguesa a ultrapassar a fase de grupos e chegar aos 16 avos-de-final, onde as principais potências entram em ação. As minhotas bateram Sturm Graz e Apollon, seguindo-se um duelo hoje, às 16 horas, com as anfitriãs Rigas. A equipa letã tenta evitar a humilhação nesta ronda a jogar em casa, uma vez que perdeu os dois encontros realizados, não marcou qualquer golo e sofreu... 14!