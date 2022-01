Sp. Braga testa campeão Benfica

Benfica e Sp. Braga defrontam-se hoje no Seixal, às 14 horas, para cumprirem um jogo em atraso da 2ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga BPI. Águias e minhotas têm ambas seis pontos e uma vitória vale a liderança isolada, mas nenhum dos treinadores considera o duelo decisivo para as contas do título.

“É um jogo como todos os outros desta fase final e é para ganhar. Tem uma carga emocional diferente por ser frente a uma equipa que tem as mesmas aspirações do que nós, mas vale apenas três pontos”, referiu à BTV Filipa Patão, técnica das campeãs nacionais. Do lado do Sp. Braga, João Marques espera “um jogo complicado”, mas garante que as bracarenses vão “entrar em campo com compromisso e ambição” de ganhar. “É importante vencer e isso dá vantagem a quem o conseguir, mas depois deste jogo haverá ainda muito campeonato pela frente”, analisou o treinador a Record.