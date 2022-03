Sp. Braga vence Sporting e marca encontro com o Benfica na final da Taça da Liga

O Sporting de Braga venceu esta quarta-feira o Sporting por 2-1, em Alcochete, e garantiu a presença na final da Taça da Liga feminina, num encontro marcado por um erro gigante da guarda-redes leonina, Doris Bacic.



Num jogo muito fechado, após a vitória das minhotas na primeira mão, por 3-2, a croata deixou passar por baixo do pé um atraso inofensivo de Bruna Lourenço, que adiantou as visitantes no marcador, aos 71 minutos, e 'desamarrou' o encontro, aumentando a vantagem das visitantes na eliminatória.

Sem que as leoas tivessem tempo, sequer, para recuperar do choque, uma nova hesitação de Bacic, que 'desistiu' de perseguir Myra Delgadillo dentro da área, deixou a mexicana com tempo e espaço para ceder a Vitória Almeida (75) que, em zona frontal, disparou ao ângulo e sentenciou a eliminatória.

O jogo ficou, então, partido e concentrou, nos últimos 15 minutos, toda a emoção que lhe faltou nos 75 anteriores, com a equipa 'verde e branca' a lançar-se para a frente num tudo por tudo que ainda resultou no golo de Diana Silva (80), após passe longo de Joana Marchão, que reacendeu uma ténue luz de esperança.

No entanto, com exceção de um remate de Vera Cid (82) que passou a poucos centímetros do poste da baliza bracarense, as leoas não tiveram clarividência para marcar mais um golo que lhes permitisse, pelo menos, 'sonhar' com o prolongamento.

O Sporting de Braga vai, desta forma, disputar a final da Taça da Liga, no dia 23 de março, em Santa Maria da Feira, frente ao Benfica, que empatou hoje 0-0 na visita ao Famalicão, após vencer por 1-0 no encontro da primeira mão.

Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Sporting-Sporting de Braga, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadoras:

0-1, Bruna Lourenço, 71 minutos (na própria baliza).

0-2, Vitória Almeida, 75.

1-2, Diana Silva, 80.

Equipas:

- Sporting: Doris Bacic, Carolina Beckert (Vera Cid, 68), Bruna Lourenço, Joana Marchão, Fátima Pinto, Joana Martins (Ana Teles, 88), Brenda Pérez, Andreia Jacinto (Mariana Larroquette, 84), Ana Borges, Chandra Davidson e Diana Silva.

(Suplentes: Hannah Seabert, Rita Fontemanha, Mariana Larroquette, Ana Teles, Melissa Hasanbegovic, Vera Cid e Alícia Correia).

Treinador: Mariana Cabral.

- Sporting de Braga: Patrícia Morais, Machaela George, Anouk Dekker, Diana Gomes, Catarina Pereira, Dolores Silva (Vitória Almeida, 64), Andreia Norton, Jermaine Seoposenwe, Ana Rute, Myra Delgadillo e Carolina Mendes (Laura Casanovas, 85).

(Suplentes: Babi Marques, Vitória Almeida, Inês Maia, Laura Casanovas, Mariana Couto, Ana Nogueira e Leonor Freitas).

Treinador: João Marques.

Árbitro: Sandra Bastos (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Carolina Mendes (29), Anouk Dekker (67), Vitória Almeida (76 e 90+2) e Andreia Norton (83). Cartão vermelho para Vitória Almeida (90+2, por acumulação).

Assistência: cerca de 200 espetadores.