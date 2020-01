Sp. Braga vence Sporting e segue em frente na Taça de Portugal feminina

O Sp. Braga venceu este domingo o Sporting, por 3-0, em Alcochete, e seguiu para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol feminino, numa partida em que soube sempre gerir os acontecimentos em seu proveito.

As bracarenses chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Farida Machia (01 minuto) e Laura Luís (33), fechando o marcador já nos descontos, por Hannah Keane (90+5), conseguindo o primeiro triunfo sobre as leoas em três encontros disputados nesta época.

Após o golo de Farida Machia, logo aos 24 segundos, na recarga a um cabeceamento à trave de Laura Luís, as visitantes não se remeteram à defesa e, pelo contrário, foram à procura de ampliar o marcador frente a um Sporting que acusou demasiado a contrariedade.

Laura Luís esteve perto de ampliar por duas vezes (14 e 25 minutos), antes de acertar, finalmente, nas redes de Inês Pereira (33), solicitada no coração da área por Machia, fazendo o 2-0 com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, o Sporting foi à procura de recuperar a desvantagem e entrou mais forte, mas não teve discernimento no último terço do terreno e raramente conseguiu encontrar o caminho da baliza.

Um cabeceamento de Hannah Wilkinson (80) à figura da guarda redes minhota e um remate ao lado de Fátima Pinto (81) foram as exceções numa fase em que o volume ofensivo das leoas não se traduzia em lances de perigo para as bracarenses.

E foi, precisamente, com a equipa de Susana Cova completamente balanceada para o ataque que as visitantes, num dos raros lances de perigo criados na segunda parte, chegaram ao 3-0 final, através de um contra-ataque de Uchendo finalizado por Hannah Keane (90+5).

Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Sporting-Sp. Braga, 0-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadoras:

0-1, Farida Machia, 01 minuto.

0-2, Laura Luís, 33.

0-3, Hannah Keane, 90+5.

Equipas:

Sporting: Inês Pereira, Ana Borges, Carole Costa, Nevena Damjanovic, Wibke Meister (Joana Marchão, 64), Tatiana Pinto, Joana Martins (Rita Fontemanha, 77), Fátima Pinto, Diana Silva, Raquel Fernandes e Carolina Mendes (Ana Capeta, 46, Hannah Wilkinson, 52).

(Suplentes: Patrícia Morais, Mariana Azevedo, Joana Marchão, Ana Capeta, Rita Fontemanha, Neuza Besugo e Hannah Wilkinson).

Treinadora: Susana Cova.

Sp. Braga: Marie Hourihan, Rayanne Machado, Jana (Francisca Cardoso, 90+1), Diana Gomes, Ágata Filipa, Vanessa Marques, Regina Pereira, Shade Pratt (Daniuska, 90+1), Hannah Keane, Farida Machia (Inês Maia, 73) e Laura Luís (Uchendu, 65).

(Suplentes: Rute Costa, Babi, Uchendu, Daniuska, Francisca, Inês Maia e Ana Teles).

Treinador: Miguel Santos.

Árbitra: Telma Frade (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Regina Pereira (88) e Carole Costa (90+3).

Assistência: cerca de 300 espetadores.