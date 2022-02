Sp. Braga vence Sporting por 3-2 na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga

O Sp. Braga colocou-se, esta quarta-feira, em vantagem nas meias-finais da Taça da Liga feminina de futebol, ao vencer, em casa, o Sporting 3-2, na primeira mão, triunfo justo num jogo equilibrado.

Myra Delgadillo pôs as bracarenses na frente do marcador, logo aos 10 minutos, e Carolina Mendes, ainda antes do intervalo (38'), dilatou a vantagem, que Diana Silva reduziu no início do segundo tempo (53').

Aos 63 minutos, Anouk Dekker fez o terceiro golo das minhotas, mas Diana Silva bisou perto do fim (87'), deixando tudo em aberto para a segunda mão, em casa do Sporting, em 9 de março.

Num jogo entre terceiro (Sporting) e quarto (Sporting de Braga) classificados no campeonato, entraram melhores as arsenalistas, que souberam explorar o muito espaço concedido pelo flanco esquerdo das leoas.

Aos 10 minutos, Jermaine cruzou com precisão pela direita e Myra Delgadillo, sem oposição, de cabeça, fez o primeiro golo.

O Sporting demorou a reagir e, depois de um aviso de Diana Silva, foi Joana Martins, com um grande remate de fora da área, a ficar perto do empate, mas Patrícia Morais, com uma enorme defesa, impediu-o (19'). Após o canto, Bruna falhou o cabeceamento por pouco (20').

Contudo, seria a equipa da casa a voltar a marcar: Andreia Norton descobriu uma 'autoestrada' pela direita, Jermaine acelerou e Carolina Mendes, depois de um desvio numa defesa contrária, apenas teve que empurrar e fazer o segundo.

O Sporting entrou bem melhor na segunda parte e, na sequência de um livre e de um corte defeituoso de Anouk Dekker, Patrícia Morais defendeu, mas a bola ficou à mercê de Diana Silva, que confirmou o golo em cima da linha de baliza (53').

No melhor momento leonino surgiu o terceiro golo do Sporting de Braga, também após uma bola parada (canto) e de um lance igualmente confuso - Anouk Dekker fez de 'parede' à intenção de Brenda Perez querer aliviar a bola (63').

Leonor Freitas criou muito perigo na área adversária (81'), mas seria o Sporting a fazer o segundo, por Diana Silva, numa recarga após defesa incompleta de Patrícia Morais a remate de Andreia Jacinto, depois de boa jogada de Chandra Davidson pela direita (87').

Brenda Perez teve um bom remate em zona frontal já dentro da área (90+2'), mas o resultado manteve-se.

Estádio 1.º de Maio, em Braga.

Sporting de Braga - Sporting, 3-2.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadoras:

1-0, Myra Delgadillo, 10 minutos.

2-0, Carolina Mendes, 38.

2-1, Diana Silva, 53.

3-1, Anouk Dekker, 63.

3-2, Diana Silva, 87.

Equipas:

- Sporting de Braga: Patrícia Morais, Machaela George, Anouk Dekker, Diana Gomes, Catarina Pereira (Leonor Freitas, 68), Dolores Silva, Andreia Norton, Vitória Almeida (Ana Rute, 86), Jermaine, Myra Delgadillo e Carolina Mendes.

(Suplentes: Babi Marques, Vanessa Marques, Inês Maia, Laura Casanovas, Ana Rute, Ana Nogueira e Leonor Freitas).

Treinador: João Marques.

- Sporting: Doris Bacic, Bruna Lourenço, Melisa Hasanbegovic (Carolina Beckert, 46), Joana Marchão (Ana Teles, 77), Joana Martins (Alícia Correia, 70), Andreia Jacinto, Fátima Pinto, Mariana Larroquette (Chandra Davidson, 46), Brenda Perez, Ana Borges (Marta Ferreira, 77) e Diana Silva.

(Suplentes: Carolina Joia, Rita Fontemanha, Chandra Davidson, Ana Teles, Carolina Beckert, Marta Ferreira e Alícia Correia).

Treinador: Mariana Cabral.

Árbitra: Teresa Oliveira (Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Patrícia Morais (12), Vitória Almeida (34), Diana Gomes (53), Dolores Silva (59), Andreia Norton (77), Fátima Pinto (78), Chandra Davidson (90+4).

Cartão amarelo para a treinadora do Sporting, Mariana Cabral (32).

Assistência: cerca de 100 espetadores.

GYS // VR

Lusa/Fim