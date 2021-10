Sporting à espera de dificuldades em Ourém

Após vinte dias de paragem devido aos compromissos das seleções, o Sporting defronta hoje o Ouriense, em jogo da 5ª jornada da Série Sul da Liga BPI.

Mariana Cabral, treinadora das leoas, começou por salientar o facto de ter, finalmente, todas as jogadoras à disposição. "Voltámos a ter o plantel completo e temos uma dinâmica positiva, o ambiente e o grupo são muito bons. Foram duas semanas complicadas, com apenas sete jogadoras disponíveis", referiu, à Sporting TV. Sobre o jogo, Mariana Cabral deixou elogios ao adversário mas garantiu que está preparada para tudo: "Vai ser um jogo muito difícil porque é complicado jogar em Ourém, num sintético com dimensões reduzidas. É uma equipa com um treinador experiente e está a crescer, pelo que vai querer fazer o melhor jogo possível. Mas estamos alerta."

Carolina Beckert também salientou a "grande emoção" por estar de regresso ao clube, após ter estado na Seleção B, e projetou a partida com o Ouriense. "É um histórico do futebol feminino português e acabou de ganhar o primeiro jogo na Liga BPI, mas estamos confiantes e temos de tornar o jogo fácil para nós", concluiu a central.



Autor: F. G.