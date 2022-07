Sporting anuncia contratação de Sofia Silva, ex-Sp. Braga

Sofia Silva foi esta quarta-feira apresentada como reforço do Sporting. A defesa-central portuguesa, de 19 anos, representou o Sp. Braga nas últimas cinco temporadas."Estou muito feliz por estar aqui. Foi uma oportunidade que surgiu e claro que aceitei porque gosto muito do projeto do Sporting. Sempre foi uma equipa que gostei de ver jogar e decidi vir também porque penso que me vai permitir crescer enquanto jogadora", explicou a jovem futebolista aos meios de comunicação dos leões.A internacional portuguesa sub-19 tem troféus em mente na chegada às verde e brancas."Todos temos a ambição de ganhar títulos e isso no final é o mais importante. O Sporting, sendo um clube grande, está sempre na luta por todos os títulos e, portanto, o meu objectivo é ser mais uma a ajudar e a querer ganhar o máximo possível", referiu Sofia Silva.