Sporting anuncia contratação de Hannah Seabert

Hannah Seabert, de 26 anos, é a mais recente reforço do Sporting. A norte-americana é guarda-redes e chega das norueguesas do Valerenga."Tem sido óptimo, já conheci a academia, o estádio e a cidade de Lisboa e estou impressionada com tudo o que o Sporting tem. A nível competitivo, espero ajudar a equipa ao máximo. Estou muito entusiasmada por fazer parte de um clube como este. Já conheci a treinadora Mariana Cabral, foi espetacular e muito gentil. Tenho a certeza que vou aprender muito com ela", vincou nas primeiras declarações com a camisola das leoas, aos microfones da Sporting TV.